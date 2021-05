Zaccagni, disgustosi insulti sui social. La sua reazione

Ancora una volta i social sono il centro di episodi spiacevoli legati a calciatori o allenatori. Questa volta, la vittima di turno è il centrocampista del Verona, Mattia Zaccagni.

Il giocatore ha postato su Instagram degli screen con alcuni commenti arrivatigli ieri sera dopo il pareggio a Napoli, che è costato la qualificazione alla Champions dei partenopei.

Come si legge dagli screen, al giocatore e alla famiglia è stata augurata una morte per tumore. Davvero qualcosa di sgradevole, come accadde diverso tempo fa al figlio di Pirlo per le prestazioni poco convincenti della Juve.

Episodi assolutamente da condannare.

Foto: Sito Verona