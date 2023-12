Verona, i convocati di Baroni per la Fiorentina. Fuori Duda e Faraoni

Il tecnico del Verona Marco Baroni ha convocato 25 calciatori per la sfida di domani in programma allo stadio “Artemio Franchi” contro la Fiorentina. Out Duda e Faraoni. Di seguito, l’elenco completo.

Portieri: Montipò, Berardi, Perilli.

Difensori: Amione, Hien, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Coppola

Centrocampisti: Doig, Lazovic, Hongla, Saponara, Terracciano, Serdar, Suslov, Tchatchoua, Mboula, Folorunsho

Attaccanti: Henry, Djuric, Cruz, Kallon, Ngonge, Bonazzoli

Foto: Twitter Hellas Verona