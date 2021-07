Verona, Hongla si presenta: “Ottimo impatto con club e città. Il mio calciatore preferito? Sono io”

Martin Hongla, neo-acquisto dell’Hellas Verona, si è presentato nella conferenza stampa inaugurale del suo percorso in maglia scaligera. Ecco le parole del centrocampista:

Sulle sue caratteristiche e sulla scelta Verona

“Ho molte qualità: mi piace giocare a calcio, mi piace avere la palla. Voglio lavorare sempre, soltanto così si può migliorare. Il mio calciatore preferito? Sono io: cerco di migliorare ogni giorno, provando a diventare il calciatore che sento avere dentro di me. La società ha mostrato grande interesse per me: hanno fatto di tutto per avermi, in due o tre settimane di trattative serrate, e sono contento di essere qui”.

Le prime impressioni

“Sono ottime. Il gruppo e tutti i professionisti che lavorano per il club mi hanno fatto un’ottima impressione, anche l’impatto con la città è stato molto positivo”.

Sul momento cruciale della sua carriera e sull’arrivo in Italia

“È un momento molto importante. Per me giocare in Serie A è importante: è un grande step, ora devo dimostrare tutto sul campo, davanti ai tifosi. Sono qui per dare tutto: il mio obiettivo è fare tutto per il gruppo e dare il mio contributo per ottenere la salvezza. Ho seguito le partite della scorsa stagione: ho visto una squadra molto forte. Qui ci sono grandi club come Milan o Juventus: ora ci sono anch’io, e sono qui per dare tutto e mostrare le mie qualità. Ho giocato in Belgio e in Spagna, ora voglio dare tutto anche qua”.

Su Ronaldo

“Ho giocato contro di lui in Spagna, non vedo l’ora di rivederlo sul campo”.

Sugli amici in Serie A

“Non ce ne sono, ma qui ci sono giocatori della mia stessa Nazione, come Adrien (Tamèze, ndr)”.

Sul numero che indosserà

“Vorrei il numero 18. Ho sempre cercato di indossarlo, ovunque sia stato”.

Sulla possibilità di accedere alla nazionale

“La Serie A è un ottimo campionato e mi aiuterà a fare ulteriori step per arrivare in nazionale”.

