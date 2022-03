Verona e il gol condiviso: già tre in doppia cifra, impresa riuscita a un solo club europeo

Giovanni Simeone, Gianluca Caprari e Antonin Barak, sono già tre i calciatori dell’Hellas Verona ad aver raggiunto la doppia cifra in campionato. Un numero che conferma la stagione importante della formazione scaligera, che sotto l’attenta guida di Igor Tudor sta raccogliendo prestazioni positive e risultati importanti.

Quest’oggi il traguardo è stato raggiunto da Gianluca Caprari che, segnando all’Artemio Franchi contro la Fiorentina, ha eguagliato Barak a quota dieci marcature in stagione, posizionandosi al secondo posto nella classifica cannonieri del club dietro Simeone primo a quindici. Come riportato da OptaPaolo, c’è solo un’altra squadra in Europa ad aver portato tre giocatori in doppia cifra: si tratta del Liverpool di Jurgen Klopp, con Mohamed Salah (19 gol), Diogo Jota e Sadio Mané (12 reti per entrambi).

Foto: Instagram Hellas Verona