Verona, colpo in trasferta fondamentale. L’Hellas non vinceva fuori casa dal 30 aprile 2022

Oltre un anno per il Verona per tornare a vincere in trasferta. E l’Hellas lo fa nella serata più importante, nello scontro diretto a Lecce. Il Verona non vinceva lontano dal Bentegodi dal 30 aprile 2022, sul campo del Cagliari, che poi è retrocesso. Il Lecce farà tutti gli scongiuri del caso.

Foto: twitter Verona