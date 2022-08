Verona, Cioffi: “Sono preoccupato, ma credo in quello che faccio. Sicuro che la società interverrà sul mercato”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita contro il Napoli, il tecnico dell’Hellas Verona, Gabriele Cioffi, ha parlato del rumoroso ko per 5-2 ottenuto dai suoi ragazzi al Bentegodi: “Sono preoccupato, ma credo in quello che faccio. Il calcio è soprattutto testa, e quindi ne possiamo uscire tutti insieme: l’appello alla guerra sta a significare che abbiamo dei limiti. Siamo in difficoltà, che siamo riusciti in parte a camuffare. Quando dico che ci vuole umiltà da parte di tutti nel vedere il nuovo Verona, ci vuole: non si può andare alti come un tempo, perché andando alti abbiamo preso due gol. Sono convinto che entro il 31 agosto la società interverrà. I cantieri si fanno dalle fondamenta, oggi si vede uno scheletro. C’è un giocatore che è partito, Simeone, e altri che sono ancora lì in bilico. Ma ho fiducia sul fatto che la società interverrà“.

Foto: Instagram Hellas Verona