Verona, Cioffi: “Rammarico per non essere rimasto a Udine? Sinceramente non ci ho mai pensato”

Il Verona è atteso nel Monday-night di Serie A contro l’Udinese e il tecnico Cioffi parla nella consueta conferenza stampa: “Rammarico per non essere rimasto a Udine? Sinceramente non ci ho mai pensato. Io credo nella scelta che ho fatto quest’estate, sono felice di essere a Verona e di lavorare ogni giorno con la squadra per raggiungere insieme il nostro obiettivo. Sono felice per quello che sta facendo l’Udinese, ma la mia scelta è stata una scelta convinta perciò non ho nessun rimpianto”.

Foto Instagram Verona