Verona, che colpo: sbanca Lecce con Folorunsho, è sorpasso

Si è appena concluso il lunch match di questa domenica di Serie A tra Lecce e Hellas Verona. La sfida salvezza è terminata sul punteggio di 0-1 per gli scaligeri, alla seconda vittoria consecutiva dopo quella col Sassuolo. I veneti staccano momentaneamente proprio i salentini nella zona rossa della classifica, proiettandosi in tredicesima posizione a quota 26. I giallorossi invece restano inchiodati sempre al sedicesimo posto con 25 punti, in attesa di conoscere il risultato del posticipo di domani tra Udinese e Lazio.

La gara del Via del Mare non tarda ad accendersi. Nonostante un buon forcing iniziale dei pugliesi, a sbloccare la partita è però il Verona al 17′ grazie a Folorunsho, al suo quarto gol stagionale, abile a raccogliere un buon assist di Suslov al limite dell’area, e a sparare un destro che carambola su Baschirotto e termina nell’angolino dove Falcone non può arrivare. La formazione di D’Aversa reagisce subito e dopo appena 5 minuti conquista un penalty per fallo di mano di Magnani. Si tratta, tuttavia, di un falso allarme perché, dopo la revisione del VAR, l’arbitro indica che al momento della respinta il difensore gialloblu aveva il braccio attaccato al corpo. Tra il 28′ ed il 31′ ancora clamorosa doppia chance per i giallorossi di trovare la gioia del pari, ma Montipò, prima, e la traversa, poi, negano il gol. Da qui a fine primo tempo, salvo un’altra buona occasione, questa volta per Kristovic, più nessun sussulto. Nella seconda frazione si inizia sulla falsariga della prima metà di gara, con i padroni di casa che fanno la partita e tentano di agguantare la rete del pari senza riuscire ad incidere. Gli ospiti si difendono bene, i ritmi si abbassano e la gara scorre tranquilla fino al 73′: errore di Montipò sul rinvio, prova ad approfittarne Kristovic con la conclusione dalla distanza. Palla che finisce fuori non di molto. I minuti passano, la partita si fa sempre più spezzettata e il Lecce non riesce a sfondare il muro eretto dalla retroguardia gialloblu, esponendosi anzi al contropiede avversario. Dopo sette lunghi minuti di recupero, si arriva così al fischio finale: l’Hellas Verona espugna il Via del Mare per 0-1 e compie un altro decisivo passo verso la salvezza.

Foto: Twitter Hellas Verona