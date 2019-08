Verona-Bologna 1-1, ma il protagonista assoluto è Mihajlovic

Finisce in perfetta parità il match tra Hellas Verona e Bologna: al vantaggio ospite di Sansone risponde Miguel Veloso. Ma al di là di tutto, dei gol e del risultato finale, il protagonista assoluto della serata è stato Sinisa Mihajlovic. Un leone, un vero gladiatore. Il tecnico serbo, nonostante la sua battaglia contro la malattia, ha deciso di sedersi in panchina. Anzi, in realtà è rimasto più tempo in piedi per dare indicazioni ai suoi. Sinisa è un osso duro, lo sapevamo, ma stavolta ne ha dato ulteriore conferma. E tutti noi ci auguriamo che questa sia soltanto la prima volta di una lunga serie durante il campionato.

Foto: Bologna Twitter