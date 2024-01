Verona avanti sull’Empoli all’intervallo: è 1-0 con un gol di Djuric

Il Verona conduce 1-0 sull’Empoli dopo i primi 45 minuti. Decide un gol, arrivato dopo pochi minuti, al 3′, di Djuric, capitano dell’Hellas. L’attaccante ha segnato con il suo marchio di fabbrica, un colpo di testa. Gara viva, l’Empoli vicino al pareggio in un paio di circostanze, ma lo stesso Verona ha avuto alcune palle per chiudere sul 2-0 la prima frazione. Per ora decide un’incornata dell’attaccante bosniaco.

Foto: twitter Verona