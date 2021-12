Verona-Atalanta è 1-1 all’intervallo: Miranchuk risponde a Simeone

Al Bentegodi l’Hellas Verona ospita l’Atalanta, unica gara delle 15 della domenica in cui si gioca la 17a giornata di Serie A 2021-22.

Gli scaligeri passano in vantaggio al 22′ con il solito Simeone: palla di Faraoni in verticale, il Cholito si libera di Djimsiti prima di battere Musso sul suo palo. Non impeccabile il portiere argentino ex Udinese.

Lo stesso Musso salva la Dea alla mezz’ora, sempre su Simeone, stavolta di testa.

Palo colpito da Pasalic due minuti più tardi, poi Miranchuk pareggia i conti al 37′: Pezzella vince il duello con Ilic e sulla sfera arriva il russo ad insaccare. Ancora Atalanta, ci provano Pasalic, Pezzella e Koopmeiners.

Si va al riposo sull’1-1, ritmi molto alti, specialmente nella seconda fase di questo primo tempo.

Foto: Twitter Atalanta