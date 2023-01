Verona, altro ossigeno: 2-0 sul Lecce con Depaoli e Lazovic

Vittoria importantissima per il Verona nell’anticipo delle 15:00 della 19ᵃ giornata di Serie A. Gli scaligeri superano per due reti a zero il Lecce di Baroni al Bentegodi. Una rete per tempo: Depaoli al 40′ e Lazovic al 54′. Terza vittoria in campionato per la squadra di Zaffaroni che raggiunge la diciottesima posizione con dodici punti, a meno quattro lunghezze dal Sassuolo di Dionisi in campo domani a Monza. Alle spalle, invece, c’è la Sampdoria con nove punti ma i blucerchiati giocheranno domani in casa contro l’Udinese di Sottil. Nel frattempo i gialloblu respirano e si avvicinano alla zona da raggiungere per restare ancora nella massima categoria.

Foto: sito ufficiale Verona