Veron su Correa: “El Tucu ha il calcio dentro! E’ un grande attaccante che può aiutare l’Inter”

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista tra le tante anche di Lazio e Inter, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport si è soffermato sul neo attaccante dei neroazzurri Joaquin Correa che fu anche suo compagno di squadra ai tempi dell’Estudiantes. “Lui era un ragazzino, neanche diciott’anni. Io un vecchietto. Ci siamo divertiti e abbiamo fatto divertire la nostra gente. Diciamo che gli ho voluto, e gli voglio ancora, molto bene, che l’ho aiutato all’inizio e gli ho dato qualche consiglio. Ma il resto se l’è conquistato da solo, io non ho fatto proprio nulla. Lui è una classica seconda punta. Poi può fare anche l’esterno o il trequartista, ma il suo ruolo naturale è quello di seconda punta. Lui si muove in base all’attaccante centrale, gli gira attorno, lo affianca, lo imbecca con sapienti passaggi perché El Tucu è anche un bravo assist-man. Comunque di difetti ne ha pochi. Lo ripeto: el Tucu ha il calcio dentro, e quando hai il calcio dentro difficilmente fallisci”.

Sul trasferimento dalla Lazio all‘Inter: “Non so quanti soldi abbia speso, però so che Correa è un grande attaccante che può aiutare l’Inter a difendere lo scudetto e ad andare lontano in Champions. E poi, cosa che non va mai trascurata, è un bravo ragazzo, uno che non alza mai la voce e sta tranquillo”.

Foto: Twitter Estudiantes