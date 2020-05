Veron ricorda: “Lo scudetto con la Lazio? Una situazione surreale. Che sorpresa Inzaghi allenatore!”

In occasione del ventennale dello Scudetto della Lazio, l’argentino Juan Sebastian Veron, oggi presidente dell’Estudiandes, ha voluto ricordare quei momenti: “Io e Nestor Sensini eravamo incollati a una radiolina, nella pancia dell’Olimpico, per seguire senza respirare gli ultimi minuti di Perugia-Juve. – racconta a La Repubblica – Una situazione surreale, gente intorno con le lacrime agli occhi e i nervi a pezzi.” Poi, un pensiero sul lavoro da tecnico di Simone Inzaghi: “È una grande sorpresa. All’epoca era molto giovane e non parlava mai di calcio. Piuttosto di donne [ride, ndr] o di altre cose, di calcio no. L’anno scorso sono andato a trovarlo a Formello, anche Peruzzi era d’accordo con me, ci abbiamo scherzato su: un’evoluzione fantastica la sua, ne sono felice. E tifo per lui.”