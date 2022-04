Veron: “L’Inter ha grandi qualità tecniche e grandi uomini. Solo così poteva superare quel momento difficile”

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport sui nerazzurri, arrivati in finale di Coppa Italia e in corsa per lo scudetto da favoriti.

Queste le sue parole: “L’Inter è in corsa per i due obiettivi italiani, avendo già vinto tra l’altro la Supercoppa. C’è potenza, qualità tecnica e determinazione e grandi uomini. Ha passato un brutto periodo, ma ora è riuscita a saltarne fuori alla grande e questo avviene solo se hai importanti valori tecnici e umani, altrimenti in quel periodo sarebbero crollati. Quello che mi piace di più dei nerazzurri è la concretezza, visto che mirano al dominio del campo attraverso passaggi veloci, in verticale. E poi sfruttano molto le corsie esterne, creando superiorità”.

Su Correa e Lautaro: “Sapete che ho un debole per Correa, l’ho aiutato quando era un ragazzo e spero che riesca a costruirsi una grande carriera. Lautaro invece, è già un campione. E’ umano, ha avuto qualche mese di difficoltà come è giusto che sia, ma ne sta venendo fuori alla grande”.

Foto: Twitter personale