Veron: “La Lazio è in ottima forma, ma nessuno in Italia ha la rosa dell’Inter”

In un’intervista rilasciata all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista di Lazio e Inter, Juan Sebastian Veron, ha espresso un suo parere:

“La Lazio mi sembra in ottima forma. Ha battuto il Napoli in trasferta, è in crescita, l’ambiente è positivo e mi pare che Baroni stia facendo un ottimo lavoro. È una formazione che attacca sempre, che cerca di mantenere il possesso del pallone e che, per recuperarlo in fretta, fa una buona azione di pressing. L’Inter, nonostante abbia perso nell’ultima gara di Champions, è una corazzata. Nessuno in Italia ha la rosa dei nerazzurri”.

Su Inzaghi: “È cresciuto tantissimo. Ha saputo costruire una squadra a sua immagine e somiglianza. Vuole essere protetto in difesa, vuole aggredire sulle fasce, vuole avere qualità e imprevedibilità in mezzo al campo. Bene, con pazienza, ha sistemato tutti i dettagli. Rispetto a quando era alla Lazio ha sicuramente fatto un percorso di crescita che lo ha portato a diventare uno dei migliori tecnici europei”.

Foto: Twitter Estudiantes