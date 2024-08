Veron: “Correa all’Estudiantes? Oggi è un sogno. Ma il calcio non ha logica”

Il futuro di Joaquin Correa è ancora tutto da scrivere. Una delle ipotesi circolate era anche quella di un ritorno all’Estudiante, ma al momento la pista non sembra percorribile. Almeno sentendo le parole del presidente ed ex centrocampista nerazzurro Juan Sebastian Veron che ha così parlato del possibile ritorno del giocatore: “Mi sono visto con Joaquin, abbiamo parlato. E’ ancora giovane e sente che può giocare ancora in Europa e solo in seguito vedrà il da farsi. Oggi direi che è molto complicato, molto difficile. Il calcio però a volte non segue la logica, oggi come oggi è un sogno, quando arriverà il momento giusto vedremo. L’importante ora è che ritrovi la sua direzione e poi, come ho detto anche a lui, lo aspettiamo di nuovo nel nostro club”, il pensiero del numero uno del club di La Plata

Foto: Inter Instagram