Veron: “Conceicao? Affidabile, determinato e vincente”

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista dell’Inter, presidente dell’Estudiantes, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in merito a Sergio Conceicao, nuovo allenatore del Milan: “Vi dò tre aggettivi. Affidabile, determinato, vincente. Sergio è uno su cui puoi sempre contare. Io chiudevo gli occhi e sapevo di trovarlo sulla fascia destra, pronto a ricevere il mio lancio. E poi è testardo, grintoso, non molla mai: voleva vincere anche le partitelle in allenamento. Un hombre vertical, lo descriverei così”