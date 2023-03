Verna risponde a Mogos, parità nel derby calabrese tra Crotone e Catanzaro (1-1). Le Aquile mantengono il +14

Si chiude in parità il derby tra Crotone a Catanzaro: termina 1-1 allo Scida, Verna risponde alla rete di Mogos. Dopo una prima frazione di gioco terminata a reti inviolate, i padroni di casa passano in vantaggio al 55′ grazie alla rete di Vasile Mogos. Un vantaggio che dura poco meno di venti minuti. Infatti al 73′ arriva il pareggio delle Aquile con Luca Verna. Termina così 1-1, distanze invariate tra le due compagini che occupano i primi due posti del girone C di Serie C. Il Catanzaro rimane in vetta a +14 sui pitagorici. E, a sette partite dal termine del campionato, la promozione in Serie B sembra essere solo una formalità per gli uomini di Vivarini che hanno dominato il girone.

Foto: Instagram Crotone