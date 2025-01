Vermeeren: “Al Lipsia sto bene dal primo giorno. Insieme vogliamo raggiungere altri traguardi”

Arthur Vermeeren è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Lipsia. Il classe 2005 è stato riscattato dall‘Atletico Madrid, e ha firmato col club tedesco un contratto fino al 2029. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Sono molto felice di continuare a essere un Rote Bulle anche nei prossimi anni. Mi sono trovato molto bene a Lipsia sin dal primo giorno. In particolare per quanto riguarda il mio sviluppo sportivo, è stato esattamente ciò che mi avevano mostrato i responsabili quando sono arrivato in estate. Ho la possibilità di migliorarmi grazie a tanti minuti di gioco e di aiutare la squadra in campo. RB Lipsia ha una grande reputazione come club, con un enorme potenziale, dove i giovani giocatori possono affermarsi ad alti livelli e fare il prossimo passo. Insieme vogliamo raggiungere ancora molto. Non vedo l’ora di affrontare gli anni a venire!”.

Foto: Instagram Lipsia