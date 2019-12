Vergine-Milan: accordo in dirittura. E la Fiorentina lo saluta con un comunicato

Ve ne avevamo parlato ieri, ci sono conferme. Vincenzo Vergine, ex responsabile del settore giovanile della Fiorentina, è sempre più in orbita Milan. Stanno per essere limati gli ultimi aspetti contrattuali, si ragiona sulla base di un biennale. E ormai la trattativa è in stato talmente avanzato che manca poco per arrivare alla definizione. Intanto, la Fiorentina si è congedata da Vergine, ecco il comunicato: “La Fiorentina comunica che Vincenzo Vergine, a partire dal 31 dicembre 2019 interromperà la lunga collaborazione che lo ha legato al Club Viola”.