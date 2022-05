Veretout: “Vittoria pazzesca. Ho sempre avuto fiducia nelle mie qualità, sono a disposizione”

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria in Conference League contro il Feyenoord: “Una cosa bellissima, pazzesca, i tifosi della Roma aspettavano questo momento da tanto tempo e portare a casa questa coppa è un’emozione bellissima. I tifosi devono aspettarci qualche altra ora e poi festeggeremo assieme. Ho sempre avuto fiducia nelle mie qualità, ho avuto qualche problema, ma poi sono tornato a giocare e a Torino penso di aver fatto una buona gara, sono sempre a disposizione del tecnico. Abbiamo fatto bene fino alla fine, volevamo portare un trofeo ai tifosi e alla società e sono molto felice stasera per esserci riuscito. Voglio ringraziare tutti coloro che lavorano per noi e tutti i tifosi perché questo trofeo non è solo per noi giocatori, ma per tutta la società, i tifosi e tutta la città di Roma”.

FOTO: Twitter Roma