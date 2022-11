Veretout: “Una sorpresa la mia convocazione? Non credo proprio. Ho mostrato le mie capacità negli ultimi mesi”

L’ex Roma, Veretout, in conferenza stampa ha parlato della prossima partita e della sua convocazione. Di seguito le sue parole: “Una sorpresa la mia convocazione? Non credo. Ho avuto anni molto buoni in Italia ed ora al Marsiglia sto tornando in forma. L’allenatore l’ha visto ed è per questo che mi ha chiamato per questa Coppa del Mondo. Se per la partita contro la Tunisia il mister avrà bisogno di me, io sarò pronto. Vogliamo vincere.”

Foto: Instagram personale