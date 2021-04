Veretout sogna la Nazionale: “Farò di tutto per indossare questa maglia”

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha parlato a RTL, canale francese, in cui ha confessato il suo sogno di giocare con la Nazionale dove però non ha ancora fatto una presenza. Ma Veretout ci crede di indossare la divisa bleu: “Per me indossare la maglia della nazionale è un sogno. Ci sono arrivato nell’Under 18, con una grande generazione di talenti, e abbiamo vinto il Mondiale Under 20. Farò di tutto per indossare questa maglia, è sicuramente un sogno”.

Foto: Twitter personale