Veretout: “Sapevamo di poter battere il PSG, siamo scesi in campo come guerrieri”

L’Olympique Marsiglia vola ai quarti di finale della Coupe de France, eliminando il Paris Saint-Germain grazie alle reti di Alexis Sanchez e Ruslan Malinovskyi. Jordan Veretout, ex centrocampista di Roma e Fiorentina, ha così parlato della vittoria: “Sapevamo di poter battere il PSG, non ci siamo arresi e abbiamo battuto una grande squadra, tutti insieme. Questa vittoria è per i tifosi che ci hanno spinto fino alla fine. Per competere contro un top club devi dare tutto, andare in battaglia. In campo c’erano dei guerrieri e abbiamo resistito fino all’ultimo minuto”.

Foto: Instagram Veretout