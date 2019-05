Veretout, parla l’agente: “Molti club me lo hanno chiesto, ma lui è innamorato di Napoli”

Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del futuro del suo assistito: “Devo smentire quanto ho letto: lui e la moglie sono in vacanza in Sardegna e non gli ho fatto certo vistare la casa di Mario Rui a Napoli, perché non so se Mario lascerà gli azzurri. Non escludo tuttavia che il Napoli possa prendere Jordan anche tenendo Allan: potrebbe far parte del centrocampo di Ancelotti, visto che adesso la strategia del club sarà quella di puntare su giocatori di qualità che già conoscono la Serie A. Molti club mi hanno chiesto di Veretout ma lui è innamorato di Napoli e se potrò agevolare la squadra della mia città lo farò volentieri”. Il Napoli una pista plausibile che vi avevamo raccontato già il 28 marzo.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina