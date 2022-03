Veretout nella bufera: la moglie, nonostante fosse positiva al Covid, organizza una festa

Non è un periodo semplice per Jordan Veretout, scivolato nelle gerarchie di Mourinho, e ora al centro della bufera a causa della moglie Sabrina. La famiglia Veretout è partita alla volta di Montecarlo per festeggiare il compleanno di lei, che ha però reso noto sui social di essere risultata positiva al Covid. Nonostante ciò, la signora Veretout non ha annullato la festa con i suoi amici, anzi tutta la giornata, festa compresa, è stata raccontata sui social, scatenando le polemiche sul web. Se il calciatore giallorosso non è mai stato inquadrato, quindi non risulta essere stato ufficialmente alla festa, la moglie si è giustificata sempre sui propri social dichiarando che gli invitati fossero a conoscenza del suo stato di salute.

FOTO: Twitter Roma