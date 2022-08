Veretout elogia Sanchez: “E’ un campione, quando ha la palla può succedere sempre qualcosa”

Jordan Veretout, centrocampista ex Roma, ora al Marsiglia, a Telefoot ha commentato la prestazione di Alexis Sanchez, attaccante cileno ex Inter, autore della doppietta che oggi ha lanciato il Marsiglia contro il Nizza.

Queste le parole del centrocampista: “Sanchez? E’ un grande giocatore. Quando tocca palla possono succedere molte cose. Tiene bene la palla, prende bene la profondità. Porta anche quell’esperienza, parla molto in campo. È un grande vantaggio per la squadra”.