Veretout e la scommessa con Fonseca per rimanere a Roma

Con i due segnati all’Udinese, Veretout ha stabilito il record personale di gol in un campionato: 9. Altro che mediano: adesso è il miglior realizzatore della squadra in stagione dopo Mkhitaryan, 10 gol tra campionato. Il feeling con Fonseca, non solo tattico, è enorme. Veretout è stato il primo acquisto chiesto e cercato dalla nuova gestione tecnica, e a testimonianza della stima reciproca, i due hanno fatto anche una scommessa a settembre. “Mi fa piacere, sono contento. E’ stato bravo Mancini, mi ha fatto un assist perfetto. Ora non dobbiamo fermarci. E c’è da migliorare sempre: nel secondo tempo abbiamo concesso troppo, siamo calati. E queste cose possono costare caro. Non bisogna mai abbassare la guardia. Manca poco all’obiettivo, ne parlerò quando sarà raggiunto”, così il centrocampista francese si è espresso durante le interviste post partita. Ma quale è il reale obiettivo al quale accennava Jordan? La verità è stata raccontata proprio da Fonseca, specificando: si parla di numeri realizzativi: “Devi segnare almeno 10 gol, altrimenti hai perso”. Quello che né lui né Fonseca avevano mai raccontato è quando e come sia nata quella “sfida”. Lo scorso settembre il Napoli aveva fatto arrivare a Veretout un’offerta importante. A quel punto Fonseca è intervenuto: “Jordan, da qui non ti devi muovere. Resta e ti farò fare almeno dieci gol”, il senso del suo discorso. Veretout ha ovviamente accettato, sperando nei calci di rigore che come al solito sono una sentenza e ieri uscendo dal campo, ha guardato Fonseca e gli ha fatto cenno, ridendo, che mancava solo un passo al traguardo.

Foto: Twitter Roma