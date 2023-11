Veretout: “Domenica è stata una serata strana, non eravamo in una situazione normale”

Domenica sera particolare per il Marsiglia. Mentre si preparavano ad accogliere i rivali del Lione al Velodrome per la partita, il pullman degli ospiti è stato attaccato durante il tragitto, ferendo due membri dello staff tra cui l’allenatore Fabio Grosso. Il centrocampista francese Jordan Veretout ha raccontato la serata con i compagni di squadra, prima di apprendere che la partita era stata annullata dalla delegazione della Lega e dall’organo arbitrale. Ecco le sue parole a AFM:

“Non c’è dubbio che sia stata un po’ una montagna russa, non si può negare. È stata una situazione strana, non eravamo in un contesto normale. Ma tutto quello che dovevamo fare era scendere in campo. Pancho ci ha solo ricordato che indossavamo la maglia dell’OM e che dovevamo dare il massimo”.

Foto: Instagram Veretout