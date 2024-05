Veretout: “Atalanta forte, ma abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà molte squadre europee. Il riposo ci è servito”

Jordan Veretout, centrocampista del Marsiglia, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Atalanta, semifinale di ritorno di Europa League.

Queste le sue parole: “Siamo pronti. Il fatto di aver riposato nel weekend ci ha permesso di lavorare su dei piccoli dettagli che non siamo riusciti ad esprimere all’andata, vogliamo dare tutto per vincere. Non penso che ci abbiano sottovalutato, abbiamo fatto la partita quasi perfetta, è mancata soltanto la vittoria. Siamo il Marsiglia, abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà molte squadre europee”.

Aubameyang cosa può darvi in più? “È un giocatore eccezionale, un compagno formidabile, può dare consigli a tutti, ci ha aiutato durante tutta la stagione mostrando di ciò che era capace. Domani possiamo avere fiducia in lui perché risponderà presente”.

Cosa ha appreso dalla sfida di Salerno? “Molti di noi hanno visto la partita, è una squadra pericolosa che può metterci in difficoltà, dobbiamo fare attenzione. Sappiamo che a nostra volta abbiamo le capacità di metterli in difficoltà. Bisognerà fare la partita perfetta”.

È un vantaggio giocare solo una partita in questa settimana? “Sì, ci siamo riposati, per fortuna la Federazione ci ha permesso di riposare, penso che sia un bene per tutto il calcio francese”.

Foto: Instagram Veretout