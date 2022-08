Veretout all’OM: affare fatto dopo una rincorsa di un mese e mezzo

Jordan Veretout sarà un nuovo calciatore dell’Olimpique Marsiglia. Una rincorsa nata a sorpresa lo scorso 22 giugno, quando Gianluigi Longari per Sportitalia raccontò il forte interesse del club francese per il centrocampista ormai separato in casa con la Roma.

La trattativa è andata avanti tra alti e bassi, nelle ultime ore c’era stata anche l’ammissione del presidente dell’OM, adesso siamo nella fase decisiva della trattativa. La Roma incasserà poco più di 10 milioni più bonus, anche sulle cifre ci siamo e arrivano conferme totali. Ci sono stati momenti di fibrillazione per un feeling non elevatissimo tra Veretout e una parte della tifoseria marsigliese, ma ormai siamo ai dettagli.

