VERDI VESTITO DI NUOVO

Simone Verdi è il nuovo innesto della Salernitana che nel match di ieri contro lo Spezia, ha regalato due perle su calcio di punizione. Una doppietta fantastica che, però, non è bastata a conquistare i tre punti ma è stata sufficiente per far innamorare la piazza di Salerno. Due conclusioni di altissimo lignaggio. Delle parabole dipinte ad olio sulla tela verde dell’Arechi. Non è un caso che Verdi abbia realizzato una doppietta da calcio di punizione. Aveva raggiunto lo stesso score con la maglia del Bologna, nel match contro il Crotone nella stagione 2017/2018. Un vero e proprio cecchino che detiene il record di punizioni realizzate. Bene 8 trasformate, nelle ultime sei stagioni, e sotto di lui, calciatori del calibro di Dybala e Kolarov (7 realizzate nello stesso arco temporale), Milinkovic Savic (6 nelle ultime 6 stagioni) Mertens, Pjanic, Chalanoglu e molti altri di grandissima caratura tecnica. Verdi è una pedina utilissima per la manovra offensiva della Salernitana. Può essere impiegato sia come trequartista e sia come esterno d’attacco, consentendogli di essere, spesso, imprevedibile. Il nuovo numero 10 salernitano, inizia la carriera calcistica nel settore giovanile del Milan. Una volta raggiunta l’Under19, comincia a girare per aumentare il bagaglio esperienziale. Prima col Torino Primavera, poi con Juve Stabia, Empoli, Eibar, Carpi per poi approdare a Bologna, Napoli e il ritorno a Torino. Un percorso fatto di alti e bassi, specialmente nell’ultima stagione alla corte della Mole Antonelliana. Il presente si chiama Salernitana. Un colpo vincente, per ora, quello messo a segno da Sabatini. Un calciatore dalle indubbie qualità che, in un contesto positivo, può essere tranquillamente un asso nella manica e che potrebbe regalare la gioia della salvezza alla città di Salerno.

FOTO: Sito Ufficiale Salernitana