Verdi su rigore, Altare al 99’: tra Salernitana e Cagliari è 1-1. Espulso Ribery

Termina 1-1 il match salvezza dello stadio Arrechi di Salerno, fra la Salernitana di Nicola e il Cagliari di Agostini, le quali rimangono entrambe agganciate al treno salvezza. Ad aprire le marcature ci pensa al 68′ su calcio di rigore Simone Verdi, penalty conquistato a causa di un fallo commesso da Lovato in area di rigore su Kastanos. La Salernitana ha dovuto proseguire il match in dieci uomini, per l’espulsione al 69′ di Ribery. A pareggiare il match ci pensa di testa Altare al 99′ del secondo tempo, poco prima del gol di Altare di testa l’arbitro Di Bello aveva cancellato la decisione di assegnare un rigore al Cagliari per fallo di Sepe su Baselli. Richiamato dal Var, è emerso un fallo sullo stesso Sepe pochi secondi prima e quindi la decisione è stata cancellata.

Con questo risultato la classifica per quanto riguarda la lotta salvezza si aggiorna a due giornate dalla fine con Salernitana 30 Cagliari e Genoa 28 Venezia 25.

