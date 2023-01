Verdi-Salernitana salta sul gong dopo gli accordi

Sfuma il ritorno di Simone Verdi alla Salernitana. Alle 19.51 erano stati raggiunti gli accordi tra Torino e il club di Iervolino, con l’Hellas Verona che aveva già dato il via libera. Ma il contratto del calciatore non è stato depositato in Lega entro le 20 (ora di chiusura del calciomercato in Italia). Tuttavia, c’è un giallo: Verona e Salernitana hanno avvertito la Lega che al momento del deposito c’erano problemi di collegamento. Mal funzionamento che non risultano alla Lega, alla quale risulta che l’ultimo contratto depositato si tratta di Molina al Bari alle ore 19.59.

Foto: Instagram Verona