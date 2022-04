Verdi: “Questa piazza merita di rimanere in Serie A, i tifosi sono meravigliosi”

Simone Verdi, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato la vittoria ottenuta in pieno recupero dalla Salernitana contro l’Udinese, proprio grazie a un suo gol: “È un gol importante perchè abbiamo portato a casa tre punti importanti per la nostra corsa, questa è la cosa più importante. Bello perchè è arrivato in un momento difficile in cui sto giocando poco, il calcio però è questo, quando si lavora bene poi vieni ripagato.

Sul contropiede c’era la voglia di far rimanere in Serie A questa città perchè se lo merita, con tifosi meravigliosi che ci seguono in tutta Italia. Ce la metteremo tutta, dobbiamo provarci fino in fondo, fino a quando la matematica ce lo consente“.

Foto: sito ufficiale Salernitana