Verdi: “Mi serve tempo per tornare a regime. A Torino ero fuori rosa, ma con Juric nessun problema”

Arrivato a Verona nell’ultimo giorno di mercato, Simone Verdi si è presentato ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa: “L’impatto è stato positivo, non mi aspettavo un gruppo così coeso. Arrivo da un periodo in cui sono stato fuori rosa al Torino, la società e l’allenatore avevano ritenuto fosse meglio così per la mia situazione, e quindi fisicamente sono più indietro rispetto alla squadra. Ho svolto allenamenti prettamente atletici, ho lavorato poco col pallone. Occorre tempo perché torni a regime, piano piano ci sto riuscendo. In questo momento conta evitare problemi fisici”.

Proprio in merito al periodo trascorso da fuori rosa, Verdi ha escluso l’esistenza di problemi con Juric: “Non ho mai avuto problemi con lui, siamo sempre andati d’accordo. È una persona particolare, ma se ha qualcosa da dirti te la dice in faccia. Lo scorso anno ho avuto un po’ di infortuni, ho preferito andare a rimettermi in gioco a Salerno, avevo bisogno di risentirmi vivo e giocatore. Quest’estate avevamo condiviso il fatto che non potessi più restare a Torino. Ci sono state una serie di complicazioni, avevo dato anche la mia disponibilità a ridurmi lo stipendio. Il Torino chiedeva dei soldi sul cartellino, e avendo un anno di contratto molte società non erano disposte a pagarlo, quindi si è deciso di rinnovare il contratto per consentire alla società di cedermi in prestito con diritto di riscatto”.

Infine, sulla volontà del Verona: “Mi ha cercato fin dall’inizio. È stato un mercato strano, ci sono stati pochi movimenti, per chi guadagnava molto era difficile trovare accordi. Quando il Verona ha puntato forte su di me, però, la trattativa si è sbloccata subito”.

Foto: Instagram Verona