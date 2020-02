Verdi illude, poi Ramirez bis e Quagliarella fanno volare la Samp

Il Toro cade nuovamente, nonostante l’avvento di Longo al posto di Mazzarri. Verdi illude portando i suoi in vantaggio in avvio di ripresa, poi si scatena Ramirez che firma una doppietta e Quagliarella cala il tris facendo volare la Samp. Nel finale espulsione diretta per Izzo. Sorride Ranieri e va a quota 23, Longo resta a 27 punti.

Venerdì 7 febbraio

20:45 Roma-Bologna 2-3 (aut. Denswil, Mkhitaryan – Orsolini, Barrow 2)

Sabato 8 febbraio

15:00 Fiorentina-Atalanta 1-2 (Chiesa – Zapata, Malinovsky)

18:00 Torino-Sampdoria 1-3 (Verdi – Ramirez 2, Quagliarella)

20:45 Verona-Juventus

Domenica 9 febbraio

12:30 Spal-Sassuolo

15:00 Brescia-Udinese

15:00 Genoa-Cagliari

15:00 Napoli-Lecce

18:00 Parma-Lazio

20:45 Inter-Milan

CLASSIFICA: Juventus 54; Inter 51; Lazio 50; Atalanta 42; Roma 39; Bologna 33; Cagliari, Parma, Milan 32; Verona 31; Napoli 30; Torino 27; Sassuolo 26; Fiorentina 25; Udinese 24; Sampdoria 23; Lecce 19; Genoa 16; Spal, Brescia 15.

