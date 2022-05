Verdi: “Nicola ci ha inculcato una nuova mentalità. Da quando è arrivato c’è un atteggiamento giusto”

La Salernitana continua a credere nella salvezza. Verdi ne ha parlato nel post Atalanta a Sky Sport: “Rammaricati per come si era messa la partita, eravamo 1-0 con una grandissima squadra ma ci teniamo stretti un punto. Siamo vivi e abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con chiunque, dobbiamo giocare con questa voglia. Il mister ci ha inculcato questa mentalità, da quando è arrivato c’è un atteggiamento giusto. È una cosa che deve essere normale ma dobbiamo raggiungere un obiettivo. Nelle prime partite Nicola ha cercato di dare mentalità offensiva, con esterni offensivi e attaccanti. Abbiamo fatto buone partite ma a centrocampo non coprivamo benissimo il campo. Da Roma, con il 3-5-2 e i centrocampisti di gamba, diciamo che stiamo facendo grandissime partite. I tre in mezzo sono talenti che avranno un grandissimo futuro ma chiunque viene in campo sta dando il suo apporto. La strada è giusta, il mister ovunque è andato ha ricompattato il gruppo ed è fondamentale”.

FOTO: Twitter Salernitana