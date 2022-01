Verde: “Spezia è la mia seconda casa”

L’uomo del momento nello Spezia di Thiago Motta è sicuramente Daniele Verde. L’attaccante bianconero, fresco di rinnovo fino al 2025, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Questa è la mia seconda casa. Ho riscoperto la felicità, gioco con lo spirito di quando ero bambino. Bruno Conti mi vide giocare nel mio quartiere di Napoli, Rione Traiano e poi mi portò a Trigoria. Era la realizzazione di un sogno.” Dal 20 novembre scorso fino alla prima delle tre vittorie consecutive dello Spezia con Genoa, Milan e Samp, la compagine ligure ha avuto un ruolino di marcia negativo con 6 sconfitte, 2 pareggi e 1 vittoria. Un momento davvero delicato, tanto da far pensare all’esonero del tecnico. In questo periodo negativo, anche un’accesa discussione tra Verde e Motta, che l’attaccante spezzino ha commentato così: “Non fu un litigio, ma una discussione. Il mister non mi vedeva al top in allenamento, eravamo un po’ tesi per i risultati. Le discussioni sono utili se le persone sono serie e hanno rispetto. E infatti poi il mister mi ha fatto giocare e io ho risposto con l’assist con il Milan e il gol con la Sampdoria. Di destro al volo, poi: non so nemmeno come l’ho presa.”

FOTO: Profilo Instagram Daniele Verde