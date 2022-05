Verde: “Lo Spezia ha meritato la salvezza. Qui mi sento a casa”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato Daniele Verde rispondendo inizialmente sul perché lo Spezia merita la salvezza : “Perché io ho un feeling particolare con lo Spezia, già dal primo giorno mi sono sentito parte di una famiglia grande e importante. Ho sentito la responsabilità di far restare la squadra dove meritava perché giorno dopo giorno vedevo che società e città dovevano rimanere ad alti livelli. Qui ci sono persone fantastiche prima di essere calorose, amano questa maglia alla follia. L’effetto Picco consiste nel far sembrare grande uno stadio piccolo, sembra che i tifosi entrino in campo con noi. Ed è anche merito loro se siamo qua”

Sul suo futuro, l’ex Roma non ha dubbi: “Per ora lo Spezia. Non voglio parlare di niente, voglio proseguire qui. Se ci saranno delle voci valuteremo il tutto. Qui sto bene, ripeto mi sono sentito amato dal primo giorno e viceversa”

Foto: Twitter Spezia