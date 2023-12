Verde lancia lo Spezia, Marino sempre più nel tunnel (e a rischio) a Bari

Lo Spezia batte il Bari 1-0 nell’anticipo del venerdì di Serie B. Decide un gol all’84’ degli uomini più contestati in settimana, Daniele Verde. Un successo fondamentale per i liguri, bravi anche a soffrire nel finale, dopo il rosso a Zurkowski. Lo Spezia si rilancia in classifica, salendo a 16 punti. Il Bari invece è sempre più in crisi, restando a 21.

Il Bari di Pasquale Marino non riesce a decollare, la svolta non c’è stata dopo l’esonero di Mignani e la sua posizione resta molto delicata.

Foto: twitter Verde