Verde: “Ho ricevuto diverse offerte, ma allo Spezia mi sento amato”

Daniele Verde, estroso attaccante dello Spezia, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Nazione. Diversi i temi toccati, a cominciare dai tifosi spezzini: “Sono straordinari. Danno sempre un aiuto incredibile. Rappresentano il nostro valore aggiunto. Lo dissi anche prima di un’altra sfida decisiva contro il Cagliari. Ogni volta che giochiamo al Picco siamo in 12. Sono convinto che anche in questo caso avremo al nostro fianco un uomo in più.

La pressione che aumenta partita dopo partita? Sicuramente qualche ragazzo potrà anche sentire la tensione, l’organico però comprende giocatori di una certa esperienza che possono aiutare. In ogni caso molti giovani sono già assuefatti al clima da dentro o fuori, avendo già giocato partite simili. Contro il Cagliari la squadra è stata in grado di incanalare la pressione in energia positiva. Dobbiamo semplicemente ripeterci, giocando con entusiasmo e serenità.

Ho giocato in tante squadre e diverse nazioni ma in questa città mi sono sentito amato sin dal primo giorno. Credo che per me sia giunto il momento di fermarmi. Ho avuto già diverse offerte ma non le ho prese in considerazione perché non ritengo giusto lasciare lo Spezia in un momento così particolare come questo. Anche in considerazione al blocco del mercato. Credo che sia il modo più giusto per ricambiare l’affetto della gente“.

