Verde: “Difficile rifiutare il Napoli, il mio cuore è azzurro. Mi piacerebbe giocare con Osimhen”

Daniele Verde, attaccante dello Spezia, è intervenuto nel corso di ‘1 Football Club‘ su 1 Station Radio. Il talentuoso classe ’96, nativo di Napoli, ha parlato proprio del sodalizio partenopeo: “Domenica scambio di testimone con Insigne? Non so come andrà a finire, il mio cuore è azzurro, non ne faccio mistero, ma non so se sarò io il prossimo napoletano del Napoli. Non dico che ho tifato Napoli in questi anni, ma da bambino ero un grandissimo tifoso. Sono uno di quelli che tifa per la squadra in cui gioca, ma il mio cuore per la mia città non ha mai cambiato colore. Dovesse arrivare una chiamata difficile dire di no ma io penso allo Spezia che ora è casa mia e mi godrò questi momenti. L’attaccante a cui mi piacerebbe servire un assist? Sicuramente Osimhen. Alto, basso, passaggio banale, tutto diventa un assist con lui. Sarebbe un giocatore cui regalare tanti assist. Mi piacerebbe giocare al suo fianco“.

Foto: Instagram Daniele Verde