Verde-Antalyaspor: trattativa nel vivo

Daniele Verde non rientra più nei piani dello Spezia e può lasciare il club ligure entro la chiusura del mercato turco prevista tra una settimana. Secondo quanto raccontato da Sportitalia, c'è una trattativa ben avviata con l'Antalyaspor che ha proposto il prestito con diritto di riscatto fissato a 1,2 milioni pagabili in 4 rate da 300 mila euro. Nella proposta c'è anche una percentuale del 10 per cento da futura vendita. Valutazioni in corso.