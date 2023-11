Venuti: “Sconfitta nettamente immeritata. Gli episodi hanno fatto la differenza”

Il difensore del Lecce, Lorenzo Venuti, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Parma: “Dispiace per come è arrivata la sconfitta, credo sia stata nettamente immeritata, tralasciando gli ultimi due gol abbiamo giocato solo noi. Nel primo tempo ci è mancata un po’ di intensità. L’impressione è che il Parma non ci abbia messo in difficoltà in palleggio e in costruzione, le occasioni che hanno avuto sono nate da errori nostri. Dispiace perché potevamo fare molti più gol. Le occasioni le abbiamo avute, ma sono abituato a vedere il lato positivo e a Roma dobbiamo ripartire dalla prestazione. Hanno fatto la differenza gli episodi, all’inizio ci giravano a favore e ora ci stanno girando contro. Abbiamo perso ma abbiamo dimostrato di essere una squadra viva”.

Foto: sito Lecce