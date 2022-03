Venuti: “Il mio pianto sintomo di amore. L’abbraccio di Vlahovic? Gesto fatto con il cuore”

Lorenzo Venuti, protagonista in negativo della partita contro la Juventus, ha parlato ai microfoni del Tg3 Toscana. Queste le sue parole: “Il mio pianto è sintomo di amore, tante volte preferisco togliermi qualcosa a me per darlo alla squadra, mi ha fatto davvero tanto male perdere cosi. Ci tengo più di qualsiasi altra cosa, le mie lacrime fanno bene perché ci ricordano che ci sono persone davvero tanto legate alla maglia che farebbero di tutto. Mi ha chiamato Commisso, mi ha detto che queste cose accadono solo a chi è in campo, ringrazio il presidente, spero di rivederlo presto insieme a noi, ha sempre le parole giuste. Abbraccio di Vlahovic? Dusan fino a poco tempo fa era uno di noi, sa quanto ci tengo a questa maglia e a questa città, è stato un gesto spontaneo e fatto con il cuore”.

FOTO: Sito Fiorentina