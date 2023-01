Venuti: “I fischi lasciano amarezza. Dobbiamo evitare una stagione anonima, non ce lo meritiamo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Lorenzo Venuti, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro il Torino: “I fischi dei tifosi lasciano tanta amarezza. Sono giustificati, ma l’atteggiamento della squadra è stato giusto. Abbiamo fatto una partita che molto spesso il Torino concede di fare, è mancato solo il gol. Il primo tempo è stato spento, ma abbiamo avuto una grande occasione con Kouame. Abbiamo subito la traversa di Seck e il gol, non abbiamo subito molto. Faremo tesoro di questa sconfitta, ci faremo trovare pronti”. Poi ha proseguito: “Giocare qui non è semplice, ci sono stati un po’ di fischi. Dobbiamo essere bravi mentalmente, questi fischi devono essere uno stimolo per migliorare. C’è rammarico, volevamo vincere, ma siamo consapevoli del fatto che abbiamo una competizione in più rispetto allo scorso anno. Dobbiamo migliorare nel girone di ritorno per evitare una stagione anonima, non ce lo meritiamo”.

Foto: Instagram Venuti