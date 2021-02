Venuti: “Con l’Inter partita dura ma abbiamo dimostrato di giocarcela sempre”

Ai canali social della Fiorentina ha parlato in vista della gara di domani il difensore dei viola, Lorenzo Venuti.

Queste le sue parole: “Sarà una partita difficile contro l’Inter, sappiamo le loro qualità e la loro forza, so o una squadra attrezzata per vincere lo scudetto. Ma abbiamo dimostrato nei due ultimi incontri contro i nerazzurri che possiamo dire la nostra. In campionato e in Coppa Italia abbiamo perso sempre nel finale e quindi con un pò di attenzione possiamo strappare un risultato positivo contro di loro”.

Foto: Twitter Fiorentina