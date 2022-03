Venuti: “C’è tempo soltanto per il presente e non per il passato. Con la Juve serata sfortunata”

Il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti, dopo l’autogol in Coppa Italia contro la Juventus, è tornato a parlare a Dazn nel pre-gara contro il Verona: “Dopo una serata sfortunata non c’è tempo per pensarci perché si gioca subito. Solitamente dopo una settimana, a me è successo dopo quattro giorni. C’è tempo solo per il presente e per quello che ci sarà da fare oggi”.

FOTO: Twitter Fiorentina